Национальный онкоцентр поддерживает народ и армию Азербайджана

С 27 сентября многие молодые врачи и специалисты Национального онкологического центра были направлены в прифронтовые госпитали и клиники для оказания моральной и медицинской помощи азербайджанским солдатам, сражающимся в священной войне за освобождение территории Родины.

Руководство и коллектив Национального онкологического центра Министерства здравоохранения Азербайджана присоединились к акции в поддержку Национальной армии, ряды которой расширяются с каждым днем.

В течение прошедшего периода Национальный онкологический центр постоянно отправлял расходные материалы, лекарства и другие предметы медицинского назначения в районы, где шли боевые действия и которые подвергались артиллерийскому обстрелу противника.

В Центре заявили, что в случае необходимости коллектив готов немедленно принять с фронта и из прифронтовых районов нуждающихся в лечении граждан. Для этих целей отведено большое количество процедурных кабинетов, перевязочных, собран достаточный запас крови. Созданы специальные медицинские бригады для оказания на высшем уровне помощи нуждающимся в ней. Собранные сотрудниками Центра добровольные пожертвования были переданы в Фонд помощи Вооруженным силам.

Национальный онкологический центр в эти судьбоносные для нашей страны дни рядом с народом Азербайджана, его славной армией и Верховным главнокомандующим!

Карабах - это Азербайджан!