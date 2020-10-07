Хикмет Гаджиев: уничтожена стрелявшая по Барде и Тертеру установка «Град» видео

Ракетная установка «Град», из которой вооруженные силы Армении вели огонь по мирным азербайджанским городам Барда и Тертер, уничтожена подразделениями Азербайджанской армии с помощью высокоточной ракеты. Об этом в своем Twitter написал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Были спасены жизни многих ни в чем не повинных граждан и предотвращен потенциальный ущерб гражданской инфраструктуре», - говорится в публикации помощника президента.

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