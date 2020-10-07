Хикмет Гаджиев: уничтожена стрелявшая по Барде и Тертеру установка «Град» видео
Ракетная установка «Град», из которой вооруженные силы Армении вели огонь по мирным азербайджанским городам Барда и Тертер, уничтожена подразделениями Азербайджанской армии с помощью высокоточной ракеты. Об этом в своем Twitter написал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
Grad missile launcher of #Armenia which attacked Azerbaijani cities of Barda and Tartar and attacked civilians was destroyed with precision guided missile. Lives of many innocent civilians saved and potential damage to civil infrastructure was prevented. #KarabakhisAzerbaijan pic.twitter.com/eBIqv4kZhg— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 8, 2020
«Были спасены жизни многих ни в чем не повинных граждан и предотвращен потенциальный ущерб гражданской инфраструктуре», - говорится в публикации помощника президента.