Айдын Керимов, отдел политики 14:13

В Ереване началась новая политическая игра. Похоже, в коридорах власти и в кабинетах невидимого фронта зреет недовольство революционной властью, вызвавшей своей авантюрной политикой потерю оккупированных ими земель, за которые армянский народ десятилетиями кровь проливал. Как явствует из интереснейшего репортажа с фронта известного российского журналиста Ильи Азара, в Карабахе царит самая настоящая паника. Люди открыто обвиняют Пашиняна и его ставленника-гауляйтера в предательском сговоре с Азербайджаном с целью сдачи территорий. Об этом оставшиеся жители Карабаха поведали в искренней беседе с журналистом. Либерал Пашинян, сменивший эсдековские рясы на авторитарный китель, по законам военного времени ответил на справедливые обвинения новой волной арестов.

«В Ереване зреет заговор!». В Карабахе начались аресты граждан, которые посмели подвергнуть сомнению военную доктрину Пашиняна в кителе. Ранним утром премьер самолично обвинил группу провокаторов в подрыве устоя режима революционного демократизма. За что же арестовывают людей? Неужели Пашинян получил веские доказательства о разбитом в центре Степанакерта шпионском гнезде – явочном центре военной разведки Азербайджана? А вот давайте предоставим слово самому лидеру бархатной революции: «На днях до меня дошла информация, что группа людей отправилась на передовую и там попыталась убедить военнослужащих в том, что власти якобы "отправили их в мясорубку". Что же хотел этим сказать Пашинян? Паническое бегство армянских солдат с поля боя, гибель тысяч армянских юношей, действительно отправленных в мясорубку, и широкомасштабное отступление «гордых орлов» армянской армии вызвали недовольство в обществе. Ведь Пашинян всячески уверял электорат в непобедимой силе своей армии, которая силой оружия и крепким духом повергнет врага и обратит вспять. Однако сразу же после начала войны пропагандистская риторика героя Театральной площади сошла на нет, а население Карабаха, а затем Армении встретило необутую, неодетую, плохо оснащенную и слабо вооруженную армию солдат в партизанском отрепье. Армия сдулась. Пашиняну срочно пришлось собирать новое ополчение, словно на дворе не двадцать первый, а ветхий девятнадцатый век. И армянскому князю приходится на скорую руку собирать ополчение из крестьян вместо разгромленной в пух и прах регулярной армии. И люди стали озвучивать свои сомнения, колебания и опасения. Иссякли силы, потух огонь в глазах карабахских сепаратистов с вопросом на устах: «А нужен ли был нам этот Миацум?» На естественные упреки Пашинян ответил не разъяснениями либо вынужденной отставкой, признав собственное бессилие, а арестами людей, которые своим отчаянием довели армянскую армию до отступления. Виноват не Пашинян или Тоноян, а слухи. Аппарат слухов. А где запрятан этот аппарат слухов еще со времен Лаврентия Павловича? Конечно же, в службе госбезопасности.