По инициативе основателя фирмы Sədərək Юсифа Гадымбейли и при активном участии предпринимателей, работающих в этом торговом центре, был организован сбор пожертвований в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана.

В Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана перечислено 500 000 манатов от руководства фирмы Sədərək и 680 900 манатов от предпринимателей, работающих в торговом центре.

Отметим, что в связи с пандемией коронавируса была приостановлена деятельность всех торговых центров в стране, в том числе и фирмы Sədərək. Тем не менее, предприниматели осознавая серьезность и важность ситуации, с радостью отреагировали на инициативу Ю.Гадымбейли, добровольно собрали средства в Фонд помощи ВС Азербайджана, тем самым выразив поддержав Азербайджанскую армию, борющуюся за освобождение оккупированных земель. Эта инициатива продолжается.

В совместном заявлении руководства фирмы Sədərək и осуществляющих деятельность в торговом центре предпринимателей отмечается важность оказания моральной и материальной помощи Родине, которая в настоящее время находится в состоянии войны за территориальную целостность.

Список предпринимателей, принявших активное участие в сборе средств в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана, доступен по следующему адресу.

Фонд помощи Вооруженным силам учрежден Указом №755 Президента Азербайджана от 17 августа 2002 года. Согласно пункту 2.1, финансовым источником Фонда являются финансовые средства, поступающие на добровольной основе от осуществляющих деятельность на территории Азербайджанской Республики юридических и физических лиц в целях оказания финансовой помощи укреплению материально-технической и социальной базы Вооруженных сил Азербайджана, и другие не запрещенные законодательством поступления.