Азербайджан отозвал посла из Греции

Азербайджан отозвал своего посла в Греции для консультаций, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

«Информация, содержащаяся в открытых источниках в связи с прибытием из Греции на оккупированные территории Азербайджана иностранных граждан, в том числе армянского происхождения, с целью участия в боевых действиях в рамках очередной агрессии вооруженных сил Армении против Азербайджанской Республики, начавшейся 27 сентября этого года, была доведена до сведения МИД Греции, и в этой связи было направлено обращение о проведении соответствующего расследования и предоставлении информации.

После этого в связи с решением греческой стороны отозвать своего посла для консультаций посол Азербайджанской Республики в Греческой Республике отозван в Баку для консультаций», - говорится в сообщении МИД.