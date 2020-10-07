К тому же из Сулеймании в Ереван прибыл еще одни рейс. Для поставки вооружения и живой силы задействованы гражданские самолеты и государственные самолеты Армении, что является серьезным нарушением правил Международной организации гражданской авиации (İCAO).

380 наемников из Сирии направляются на помощь Армении в боях в Карабах е. Как сообщает haqqin.az, ссылаясь на дипломатические источники, минувшей ночью на машинах, принадлежащих террористической группировке из Ливана, наемники пересекли границу с Ираком.

А тем временем, как сообщает русская служба Би-би-си, тысячи беженцев устремились в Армению из Нагорного Карабаха. Первый населенный пункт на их пути - приграничный армянский город Горис. Беженцев, выезжающих из Карабаха, привозят в мэрию Гориса, оттуда их забирают родственники или распределяют по гостиницам. Русская служба Би-би-си побывала в пункте сбора беженцев и поговорила с несколькими семьями, покинувшими свои дома в поисках безопасности.

В мэрию заходят четверо мужчин в одинаковых кожаных куртках с вышитым армянским флагом на спине. Один из них в солнечных очках, волосы собраны в хвост. Мужчины не говорят по-русски, только на английском и армянском. Это члены международного байкерского клуба Armenia, которые приехали в страну три дня назад из Ливана. Мужчины не прячутся от камер, но вместо настоящих имен называют журналистам свои байкерские псевдонимы: Ракета, Грешник, Псих и Черный ястреб.

А тем временем, как стало известно haqqin.az из источников, близких к спецслужбам Азербайджана, в Ханкенди не осталось мирных жителей. Что подтверждается и репортажем Би-Би-СИ. С 7 октября в столице Нагорного Карабаха замечены русскоязычные люди в форме армянских военнослужащих. В беседе с журналистами русскоязычные приезжие в военной форме признались, что они россияне, проживающие в Сирии.