27 сентября армянские вооруженные силы совершили нападение на позиции Азербайджанской армии по всей линии фронта и на населенные пункты, используя тяжелую артиллерию.

Азербайджан, согласно 51-й статье Устава ООН, вынужден был использовать свое право на защиту своих военных позиций, населенных пунктов, гражданского населения, инфраструктуры и начал контрнаступательную операцию.

В ходе боев Азербайджанская армия одерживает победы, что очень воодушевляет азербайджанский народ и еще больше повышает уверенность в наших Вооруженных силах. Сегодня каждый азербайджанец демонстрирует готовность быть рядом с армией, вдохновленная молодежь добровольно отправляется на фронт, а население безмерно верит в Вооруженные силы Азербайджанской Республики.

Наряду с этим различные организации вносят пожертвования в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана, выражая тем самым поддержку нашей армии и государству.

С этой целью компания SG Logistics перечислила в Фонд 5 000 манатов.

SG Logistics предоставляет услуги по автомобильным, морским, авиационным и железнодорожным перевозкам различного вида грузов по всему миру. SG Logistics постоянно применяет инновационные и рентабельные решения как для азербайджанских, так и международных клиентов. SG Logistics - один из немногих лидеров на рынке Азербайджана, обеспечивающих безопасные и надежные железнодорожные перевозки.