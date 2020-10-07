Эрдоган: Армения превратила карабахский конфликт в гангрену

Бескомпромиссные действия «избалованной» Армении превратили нагорно-карабахский конфликт в подобие гангрены. Единственный путь урегулирования этой проблемы – прекращение армянской оккупации, продолжающейся почти 30 лет.

Как сообщает «Анадолу», об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в четверг в режиме видеоконференции к участникам бизнес-форума Турция - Африка.

Президент Турции напомнил, что Нагорный Карабах - историческая земля Азербайджана, которая уже 30 лет оккупируется Арменией.

«Турция всем сердцем поддерживает справедливую борьбу Азербайджана за освобождение своих земель», - сказал турецкий лидер.