«Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с ложным заявлением, постаравшись ввести в заблуждение собственный народ. Растиражированное армянскими СМИ, а также некоторыми мировыми агентствами со ссылкой на самого премьер-министра и информационные агентства Армении сообщение об отступлении азербайджанских войск с ранее занятых боевых позиций на оккупированных территориях не соответствует действительности». Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства обороны Азербайджана полковника-лейтенанта Анара Эйвазова. Заявление пресс-секретаря направлено в редакцию haqqin.az.

Далее в заявлении говорится: «Подразделения Вооруженных сил Азербайджана с высоким профессионализмом и самоотверженностью выполняют поставленные задачи. За короткий период времени часть оккупированных противником азербайджанских населенных пунктов, в частности город Джебраил и многие стратегически важные высоты, были полностью освобождены. Азербайджанская армия не отступила ни на шаг с освобожденных территорий. В эти минуты контрнаступление успешно продолжается по всем направлениям. В ходе войсковой операции были уничтожены тысячи солдат и офицеров армии противника, сотни единиц автомобильной и бронированной техники, средства ПВО, БПЛА, артиллерийские и ракетные установки, минометы, зенитные орудия и другие виды крупнокалиберного вооружения. Исполняющие с высоким боевым духом свой долг перед Отчизной азербайджанские военнослужащие захватили в качестве трофеев большое количество вражеских танков и других видов военной техники. Армянская армия, система управления и командования вооруженными силами парализованы по всему фронту, военные подразделения противника несут большие потери и продолжают отступать. В рядах армянской армии царят хаос, неразбериха и произвол.

Особо стоит отметить, что в соответствии с моральными ценностями и профессиональными нормами азербайджанская армия в полном соответствии с принципами международного гуманитарного права берет под прицел исключительно объекты военного назначения. Осознавая этот факт, военно-политическое руководство Армении, не гнушаясь грязными и подлыми мотивами, жертвует гражданским населением во имя грязных амбиций, размещает технику военного назначения на гражданских объектах и даже помещает командные штабы внутри культурно-исторических памятников.

Потерпевшая поражение на поле боя армянская сторона нарушает нормы и принципы международного права и наносит ракетные удары по азербайджанским районам и населенным пунктам.

Перед лицом поражения премьер-министр Армении Никол Пашинян вводит в заблуждение собственный народ и приближает конец деградирующей страны.

Ярким примером тому является новое заявление премьер-министра. Никол Пашинян обвинил спецслужбы своей страны в военных успехах Азербайджана и уволил директора Службы национальной безопасности Аргишти Карамяна. Возникшие проблемы со снабжением армии, нехватка вооружения и продовольствия демонстрируют полный развал экономики Армении. Иными словами, боевой дух Армении не выдержал и десяти дней победоносного наступлениея Азербайджанской армии».