Минобороны о разрушении церкви в Шуше

Информация о повреждении церкви в Шуше не имеет ничего общего с боевыми действиями Азербайджанской армии, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

«В отличие от вооруженных сил Армении, которые при обстреле Гянджи 4 октября нанесли ущерб гражданским объектам, жилым домам, а также комплексу Имамзаде, являющемуся религиозным памятником архитектуры, Азербайджанская армия не берет на прицел исторические, культурные, в особенности религиозные сооружения и памятники», - говорится в сообщении.