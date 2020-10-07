Генсек ОДКБ: «Азербайджан не будет стрелять по Армении»

Азербайджан не станет наносить удары по территории Армении, поскольку не имеет к ней территориальных претензий и не посягает на ее целостность, считает генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

«Я уверен, что такого развития ситуации не будет. Почему? Потому что Азербайджан территориальных претензий к Армении не имеет и не посягает на ее целостность. Во-вторых, мне кажется, что там достаточно здравомыслия и ответственности перед своим народом, чтобы не принимать таких решений, понимая, что это сразу же поменяет ситуацию», - сказал Зась журналистам в четверг.

Он также отметил, что здравомыслие азербайджанских и армянских политиков и военных не позволит допустить разрастание конфликта на новый уровень.

«Сейчас там конфликт и ситуация одна, в том числе и мировая общественность соответствующее отношение имеет и оценку. Если это сейчас случится, то, конечно, все поменяется. Я думаю ни Азербайджану, ни Армении, ни в интересах другой страны не нужно, чтобы конфликт разгорался до регионального уровня. Поэтому я не вижу тут такого варианта развития событий», - подчеркнул Зась.