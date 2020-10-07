Группа страховых компаний Qala и ОАО AzRe Təkrarsığorta поддержали Азербайджанскую армию ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Группа страховых компаний “Qala” и ОАО “AzRe Təkrarsığorta” оказала поддержку нашим Вооруженным силам, ведущим успешные боевые действия в целях защиты территориальной целостности и освобождения оккупированных территорий Азербайджана.
В целях укрепления материально-технической базы Вооружённых сил страны компании передали армии транспортные средства высокой проходимости и предметы первой необходимости на сумму 200 тысяч манатов.
Группа страховых компаний “Qala” и ОАО “AzRe Təkrarsığorta” полностью поддерживает ответные контрнаступательные действия нашей армии и выражает полную уверенность в скорой и полной победе над врагом.