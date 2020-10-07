Очередные боевые трофеи Азербайджанской армии видео
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеокадры, на которых показаны новые трофеи, захваченные азербайджанскими солдатами на позициях противника.
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеокадры, на которых показаны новые трофеи, захваченные азербайджанскими солдатами на позициях противника.
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