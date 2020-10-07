МЧС о пожарах, возникших после обстрелов армян

Вооруженные силы Армении продолжают обстреливать из тяжелой артиллерии и ракет густонаселенные пункты и гражданские объекты в Азербайджане, в том числе частные и многоквартирные жилые дома, что приводит к разрушениям и пожарам.

Как сообщает сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, в результате попадания снаряда, выпущенного вооруженными силами Армении, в частном жилом доме гражданина в Агджабединском районе произошел пожар. Вызванные на территорию силы и средства Государственной службы пожарной охраны МЧС предотвратили распространение огня на соседние дома.

В Агдамском районе вражеский снаряд попал в подсобное помещение, принадлежащее местному жителю, в результате загорелись воспламеняющиеся конструкции помещения. Пожарные предотвратили распространение огня на расположенный поблизости дом. В МЧС поступила также информация о том, что в результате обстрела армянской армией произошел пожар в другом частном доме в Агдамском районе. Так как территория находилась под интенсивным обстрелом врага, невозможно было предотвратить огонь.

В сообщении министерства отмечается, что в настоящее время ведомство работает в усиленном режиме.