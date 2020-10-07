Кочарян завозит крупные партии вооружения в Армению

Экс-президент Армении, лидер оппозиции Роберт Кочарян завозит крупные партии вооружения в страну. Об этом сообщает Hayeli.am со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что Роберт Кочарян вместе со своим сыном Левоном Кочаряном находился в Карабахе, и после широкомасштабного отступления армянской армии, о чем заявило Минобороны Армении, покинул Ханкенди и вернулся в Ереван. После этого Р.Кочарян начал активные политические консультации в посольстве России в Армении.

В беседе с Hayeli.am руководитель офиса второго президента Виктор Согомонян не опроверг и не подтвердил растиражированную армянскими СМИ информацию.