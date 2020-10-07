Россия работает над подготовкой встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве
Россия прорабатывает возможность организации переговоров глав МИД Армении и Азербайджана в Москве, ведутся консультации о возможных сроках начала таких переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Прорабатываются различные схемы действий, среди прочего нами предложено предоставить московскую площадку с целью организации встречи глав внешнеполитических ведомств РФ, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Мы ведем консультации со сторонами относительно возможных сроков начала переговоров в этом формате", - цитирует РИА Новости Захарову.