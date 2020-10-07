Министерство внутренних дел Армении аннулировало аккредитацию специального корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара и запретила ему заниматься журналистской деятельностью на территории страны из-за репортажа из Нагорного Карабаха , опубликованного вчера. Об этом сообщил сам Азар в своем телеграм-канале.

«Армянский МИД аннулировал мою аккредитацию, отобрал выданную ранее карточку аккредитации и запретил заниматься журналистской деятельностью, - написал Азар. - Официально за то, что я без аккредитации въехал в Карабах, хотя изначально МИД выдал мне, как и остальным журналистам, аккредитацию именно для работы в Карабахе. Якобы уже в процессе (когда я был в Карабахе, куда их пограничники пропускают без вопросов) процедура аккредитации была изменена, о чем сообщали по эмейлу (!).

Вообще не могу не сказать, что все эти дни МИД старался всеми силами ограничить доступ журналистов в Карабах.

Неофициальная и основная причина, как мне дали ясно понять: это мой вчерашний репортаж из Шуши и Лачина, который, по словам представителя МИД, вызвал негативный общественный резонанс, что правда».

Журналист «Новой газеты» отметил, что написанный им текст не понравился многим его друзьям в Армении и коллегам из российских СМИ.

«Я считаю, что репортаж предполагает погружение читателя в атмосферу места событий, журналист становится глазами и ушами читателя, и если журналист что-то не включает в материал, то по двум причинам: это неинтересно или это может угрожать безопасности людей. То, что вошло в репортаж, интересно и вроде бы никому не угрожает.

Ложных фактов в статье нет, мнения людей априори фактами не являются, данные официальных лиц в статье приведены. Добавить комментарий МИД конкретно по культурному центру я вчера предлагал.

То, что текст задел патриотические чувства армян и понравился азербайджанцам, я понимаю, но еще раз скажу, что это просто репортаж: в нем есть люди, которые высказывают разные мнения, в том числе и яростно-патриотические. То, что журналист не должен становиться на какую-либо сторону в военном конфликте, думаю, отдельно пояснять не нужно».

Илья Азар также отметил, что с 2011 года считается персоной нон грата в Азербайджане за посещение и работу в Нагорном Карабахе без разрешения азербайджанской стороны.

Напомним, что в репортаже «Новой газеты» описывается истинная ситуация, которая царит сейчас в Ханкенди и Шуше. Местные жители и сами в разговоре с журналистом признают, что армянская армия терпит разгромное поражение, несет огромные потери. В Карабахе не хватает автоматов, а некомпетентное военное командование виновато в военных неудачах Армении в первые дни войны.