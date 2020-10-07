США снова о карабахском урегулировании

Вашингтон намерен принимать участие в предстоящих встречах по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабах а в формате Минской группы ОБСЕ. Об этом сказала ТАСС представитель Госдепартамента США.

"США как сопредседатель будут участвовать во встречах, созываемых под эгидой Минской группы ОБСЕ", - заявила сотрудник американского внешнеполитического ведомства, комментируя заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, который ранее объявил, что переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе намечены на 8 октября в Женеве и 12 октября в Москве

"Позиция Соединенных Штатов ясна и изменений не претерпела: обе стороны должны немедленно прекратить боевые действия и начать работать с сопредседателями Минской группы, чтобы как можно скорее вернуться к содержательным переговорам. США в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ сохраняют приверженность оказанию помощи обеим сторонам с целью достижения мирного и прочного решения конфликта", - сказала американский дипломат.