Съемочная группа турецкого телеканала ТВ-100 подготовила первый репортаж из недавно освобожденного города Джебраил. Как сообщает haqqin.az, турецкие журналисты Бурак Эрсемиз и Бюлент Кордемирчи, проехав через все освобожденные села Джебраильского района вдоль границы с Ираном, посетили и сам город. Дорога находится полностью под контролем азербайджанских Вооруженных сил. Вдоль дороги стоит азербайджанская боевая техника. На протяжении всей поездки издалека раздается грохот артиллерийских снарядов.

Турецкие журналисты доходят до села Шукюрбейли и указывают на места, где по сей день продолжаются боевые действия.

Представляем вашему вниманию первый репортаж из освобожденного Джебраильского района.