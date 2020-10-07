Уничтожена бронетехника противника видео
Подразделения Азербайджанской армии продолжают уничтожать бронетехнику противника. Минобороны Азербайджана представляет данные видеокадры.
Подразделения Азербайджанской армии продолжают уничтожать бронетехнику противника. Минобороны Азербайджана представляет данные видеокадры.
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