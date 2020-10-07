Грузия: война не должна затронуть нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан

Важно, чтобы на нефтепроводе Баку — Тбилиси — Джейхан не было военного воздействия, поскольку это стратегический объект не только для региона, но и за его пределами, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

"Безусловно, проекты стратегического значения, которые проходят через Южный Кавказ, являются для нас сферой интереса крайней важности, и в этом направлении ведется постоянный мониторинг. Мы разговариваем как с нашими партнерами в регионе, непосредственно с теми странами, по территории которых проходит объект стратегического значения, а также с нашими стратегическими партнерами, поскольку именно эти стратегические объекты являются гарантом безопасности региона", - заявил Залкалиани, отметив: "Нефтепровод - крайне важный объект, который играет важную роль в энергобезопасности региона и Евросоюза в том числе", передает Sputnik Грузия.

Общая протяженность нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан — 1768 километров, 443 километра из которых проходят по территории Азербайджана, 249 километров — Грузии, 1076 километров — Турции. Строительство началось в апреле 2003 года, его заполнение нефтью — 18 мая 2005 года. Мощность прокачки составляет 1,2 миллиона баррелей в сутки.