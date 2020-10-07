Саркисян, который хуже Саргсяна актуальный комментарий

Дмитрий Рой, автор haqqin.az

Декларированное Азербайджаном «освобождение» Нагорного Карабаха является этнической чисткой, заявил президент Армении Армен Саркисян в беседе с российскими журналистами.

По его словам, нужно называть вещи своими именами, а не прикрываться другими терминами. Ну а дальше армянского «лидера», с каждым днем все больше становящегося политическим банкротом, откровенно «понесло».

президент подошел к Карабаху с ракурса филологии

Жители Нагорного Карабаха, по его словам, напротив, борются за свою землю, защищают свои границы, свою родину, на которую напал Азербайджан. Таким образом, с одной стороны, это чистка и смерть, с другой – борьба за жизнь, за родину и культуру.

Что ж, последуем советам президента и переведем эту фразу, называя вещи своими именами: «Сепаратисты непризнанной – в том числе и самой Арменией - республики оказывают сопротивление армии Азербайджана, восстанавливающей территориальную целостность своей страны. То есть, с одной стороны, это восстановление закона и международного права, а с другой – борьба за существование полукриминального анклава на оккупированных Арменией территориях, с которой были вытеснены ранее проживавшие там азербайджанцы».

Как вам такое, господин Саркисян? Все в полном соответствии с вашим призывом называть вещи своими именами, никаких двойных стандартов, не так ли?

Впрочем, слова президента, решившего побыть филологом, – ну а чем еще заниматься, если война, казавшаяся легкой и стремительной, обернулась совершенно другой стороной, – важны не словесными изысканиями Саркисяна. А тем, что армянская пропаганда запустила новый этап – нынешний конфликт они пытаются вывести на новый уровень, представив его конфликтом цивилизаций и конфессий.

С одной стороны – светлые силы добра, гуманизма и христианской культуры. С другой – темная орда мусульман и международных террористов, то ли уже начавших, то ли со дня на день собирающихся сеять смерть, хаос и разрушение. Древний Рим и варвары, осколки Византии и орды Чингизидов. Какой накал, какая эпическая картина маслом для иностранного потребителя!

Армения пытается выставить эту войну в обертке эпической картины о войне цивилизаций

Да-да, именно иностранного, для обывателя из России и Европы. Которые, посмотрев этакое, должны в едином порыве объявить новый крестовый поход и прийти на помощь армянским политическим банкротам.

Мир стремительно идет вперед, Ереван все глубже проседает в Средневековье. Видимо, совсем уж плохи дела у местной клики, коль уж они начинают оперировать такими замшелыми, изрядно траченными молью аргументами.

И действительно – случилось страшное. Армянская политическая астрономия, базировавшаяся на постулате о том, что солнце и остальной мир вращаются вокруг Еревана, вдруг оказалась мифом. Армянские местечковые гешефтмахеры, гордо называвшие себя лидерами, президентами, премьерами и прочими депутатами, решили поиграть в большую политику.

Наплевав на собственный народ и свою страну, сделав их заложниками своих авантюр, они решительно вступили во взрослый мир. И тут же получили по морде. Весомо, что называется, грубо, зримо – и поделом. Сейчас начались увиливания – нас не так поняли – и лихорадочное перевертывание всего и вся с ног на голову, чтобы сохранить свое реноме, а главное – привлечь помощь извне, хоть от кого, под любым, пусть и самым фантастическим предлогом.

Эти политические банкроты всерьез считают, что в иностранной помощи – спасение Армении. И, как обычно, глубоко заблуждаются. Неправедная война в Нагорном Карабахе, которая вскрыла все язвы режима, должна превратиться в войну, в которой армяне очистят Ереван и свою страну от всей политической плесени. Только они сами могут выгнать всех этих астрономов, филологов и мечтателей.

Пока не поздно. Пока еще есть время не свалиться в ту пропасть, выбраться из которой будет уже невозможно. Мы ведь договорились называть вещи своими именами, господин Саркисян?

Да, и еще. Британский гражданин, казалось бы, представитель цивилизованного мира – Армен Саркисян, вернувшись на историческую родину, занял кресло нового президента Армении. Хотя в отличие от своих предшественников не обладает всей полнотой власти. Армения стала парламентской республикой, но сущность политической системы и лицо власти отнюдь не стали лучше. А может, и еще хуже, чем в период провинциального президента, не британца, а парня, которого воспитала улица Степанакерта - Сержа Саргсяна. Во всяком случае, предшественник Саргсяна не прятал за венецианской маской лицо истинного палача…

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