Саркисян, который хуже Саргсяна актуальный комментарий
Декларированное Азербайджаном «освобождение» Нагорного Карабаха является этнической чисткой, заявил президент Армении Армен Саркисян в беседе с российскими журналистами.
По его словам, нужно называть вещи своими именами, а не прикрываться другими терминами. Ну а дальше армянского «лидера», с каждым днем все больше становящегося политическим банкротом, откровенно «понесло».
Жители Нагорного Карабаха, по его словам, напротив, борются за свою землю, защищают свои границы, свою родину, на которую напал Азербайджан. Таким образом, с одной стороны, это чистка и смерть, с другой – борьба за жизнь, за родину и культуру.
Что ж, последуем советам президента и переведем эту фразу, называя вещи своими именами: «Сепаратисты непризнанной – в том числе и самой Арменией - республики оказывают сопротивление армии Азербайджана, восстанавливающей территориальную целостность своей страны. То есть, с одной стороны, это восстановление закона и международного права, а с другой – борьба за существование полукриминального анклава на оккупированных Арменией территориях, с которой были вытеснены ранее проживавшие там азербайджанцы».
Как вам такое, господин Саркисян? Все в полном соответствии с вашим призывом называть вещи своими именами, никаких двойных стандартов, не так ли?
Впрочем, слова президента, решившего побыть филологом, – ну а чем еще заниматься, если война, казавшаяся легкой и стремительной, обернулась совершенно другой стороной, – важны не словесными изысканиями Саркисяна. А тем, что армянская пропаганда запустила новый этап – нынешний конфликт они пытаются вывести на новый уровень, представив его конфликтом цивилизаций и конфессий.
С одной стороны – светлые силы добра, гуманизма и христианской культуры. С другой – темная орда мусульман и международных террористов, то ли уже начавших, то ли со дня на день собирающихся сеять смерть, хаос и разрушение. Древний Рим и варвары, осколки Византии и орды Чингизидов. Какой накал, какая эпическая картина маслом для иностранного потребителя!
Да-да, именно иностранного, для обывателя из России и Европы. Которые, посмотрев этакое, должны в едином порыве объявить новый крестовый поход и прийти на помощь армянским политическим банкротам.
Мир стремительно идет вперед, Ереван все глубже проседает в Средневековье. Видимо, совсем уж плохи дела у местной клики, коль уж они начинают оперировать такими замшелыми, изрядно траченными молью аргументами.
И действительно – случилось страшное. Армянская политическая астрономия, базировавшаяся на постулате о том, что солнце и остальной мир вращаются вокруг Еревана, вдруг оказалась мифом. Армянские местечковые гешефтмахеры, гордо называвшие себя лидерами, президентами, премьерами и прочими депутатами, решили поиграть в большую политику.
Наплевав на собственный народ и свою страну, сделав их заложниками своих авантюр, они решительно вступили во взрослый мир. И тут же получили по морде. Весомо, что называется, грубо, зримо – и поделом. Сейчас начались увиливания – нас не так поняли – и лихорадочное перевертывание всего и вся с ног на голову, чтобы сохранить свое реноме, а главное – привлечь помощь извне, хоть от кого, под любым, пусть и самым фантастическим предлогом.
Эти политические банкроты всерьез считают, что в иностранной помощи – спасение Армении. И, как обычно, глубоко заблуждаются. Неправедная война в Нагорном Карабахе, которая вскрыла все язвы режима, должна превратиться в войну, в которой армяне очистят Ереван и свою страну от всей политической плесени. Только они сами могут выгнать всех этих астрономов, филологов и мечтателей.
Пока не поздно. Пока еще есть время не свалиться в ту пропасть, выбраться из которой будет уже невозможно. Мы ведь договорились называть вещи своими именами, господин Саркисян?
Да, и еще. Британский гражданин, казалось бы, представитель цивилизованного мира – Армен Саркисян, вернувшись на историческую родину, занял кресло нового президента Армении. Хотя в отличие от своих предшественников не обладает всей полнотой власти. Армения стала парламентской республикой, но сущность политической системы и лицо власти отнюдь не стали лучше. А может, и еще хуже, чем в период провинциального президента, не британца, а парня, которого воспитала улица Степанакерта - Сержа Саргсяна. Во всяком случае, предшественник Саргсяна не прятал за венецианской маской лицо истинного палача…