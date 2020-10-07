По его словам, нужно называть вещи своими именами, а не прикрываться другими терминами. Ну а дальше армянского «лидера», с каждым днем все больше становящегося политическим банкротом, откровенно «понесло».

Жители Нагорного Карабаха, по его словам, напротив, борются за свою землю, защищают свои границы, свою родину, на которую напал Азербайджан. Таким образом, с одной стороны, это чистка и смерть, с другой – борьба за жизнь, за родину и культуру.

Что ж, последуем советам президента и переведем эту фразу, называя вещи своими именами: «Сепаратисты непризнанной – в том числе и самой Арменией - республики оказывают сопротивление армии Азербайджана, восстанавливающей территориальную целостность своей страны. То есть, с одной стороны, это восстановление закона и международного права, а с другой – борьба за существование полукриминального анклава на оккупированных Арменией территориях, с которой были вытеснены ранее проживавшие там азербайджанцы».

Как вам такое, господин Саркисян? Все в полном соответствии с вашим призывом называть вещи своими именами, никаких двойных стандартов, не так ли?

Впрочем, слова президента, решившего побыть филологом, – ну а чем еще заниматься, если война, казавшаяся легкой и стремительной, обернулась совершенно другой стороной, – важны не словесными изысканиями Саркисяна. А тем, что армянская пропаганда запустила новый этап – нынешний конфликт они пытаются вывести на новый уровень, представив его конфликтом цивилизаций и конфессий.

С одной стороны – светлые силы добра, гуманизма и христианской культуры. С другой – темная орда мусульман и международных террористов, то ли уже начавших, то ли со дня на день собирающихся сеять смерть, хаос и разрушение. Древний Рим и варвары, осколки Византии и орды Чингизидов. Какой накал, какая эпическая картина маслом для иностранного потребителя!