«Мы желаем успехов каждому военнослужащему нашей доблестной армии, сражающемуся на передовой во имя освобождения оккупированных земель, - заявили в компании. - Мы уверены, что наша армия, воюющая за Родину под руководством нашего Верховного Главнокомандующего господина Ильхама Алиева, в ближайшее время добьется освобождения наших исторических земель».

Компания «Komtec Ltd» ООО будет выплачивать двойную заработную плату своим сотрудникам, призванным на службу в Национальную Армию Азербайджанской Республики.