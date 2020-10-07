Во время оперативно-розыскных мероприятий особых мобильных групп Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (АНАМА) с 4 по 8 октября на территории Геранбойского района Азербайджана обнаружено 10 реактивных снарядов 9M528, выпущенных из реактивной системы залпового огня "Смерч".

В агентстве сообщили, что в трех из десяти снарядов были обнаружены боевые элементы 9М525, которые относятся к классу запрещенных согласно Конвенции о кассетных боеприпасах.

Обнаружение контейнеров для боевых элементов 9М525 и распределительных устройств также свидетельствуют, что при обстреле использовались именно снаряды с кассетной головной частью.