Сахиль Бабаев обсудил с послом Японии военную агрессию Армении против Азербайджана

Как сообщает haqqin.az, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе видеовстречи с послом Японии в Азербайджане Вадой Дзюнити.

Хотя Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции о немедленном, полном и безоговорочном выводе армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий, Армения уже почти 30 лет оккупирует азербайджанские земли, непрерывно совершая военные провокации против нашей страны. С 27 сентября позиции наших воинских частей и наши населенные пункты подвергаются сильному артиллерийскому обстрелу со стороны Армении. Азербайджанская армия провела успешные контрнаступательные операции против врага и освободила часть оккупированных земель.

Министр Бабаев подчеркнул, что в результате очередного обстрела наших территорий Арменией погибли 30 азербайджанских мирных жителей, 143 человека получили различной степени ранения, 66 гражданских объектов и 427 частных домов пришли в непригодное состояние.

Азербайджан ведет справедливую войну, чтобы положить конец армянской агрессии, которая нанесла серьезный удар по миру и безопасности в регионе в целом. На международном уровне территориальную целостность Азербайджана поддерживает весь мир, заявил азербайджанский министр.

Сегодня Вооруженные силы Азербайджана на территории нашей страны проводят контрнаступательные военные действия против врага с тем, чтобы восстановить международно признанную территориальную целостность нашей страны, подчеркнул С.Бабаев

Министр также подчеркнул важность развития отношений между Азербайджаном и Японией во всех сферах, и что руководство Азербайджана придает особое значение развитию отношений с Японией и намерено расширять взаимовыгодное сотрудничество.

Отметив, что экономическое сотрудничество является приоритетом отношений между Азербайджаном и Японией, министр подчеркнул, что обеспечение социального развития является одним из основных направлений политики президента Ильхама Алиева.

С.Бабаев проинформировал о последних реформах в сфере труда, занятости и социальной защиты в Азербайджане, мерах экономической и социальной поддержки, предпринятых во время пандемии.

Азербайджанский министр подчеркнул важность создания правовой базы для развития двусторонних отношений с Японией в области труда, занятости и социальной защиты и активизации усилий в этом направлении.

В свою очередь посол Вада Дзюнити подчеркнул свою решимость на протяжении всей своей дипломатической миссии в Азербайджане активизировать усилия по развитию отношений между двумя странами, а также сотрудничества в социальной сфере.

На встрече обсуждались вопросы развития отношений в сфере труда, занятости и социальной защиты, вопросы организации широкого двустороннего сотрудничества в области медико-социальной реабилитации, услуг протезно-ортопедической реабилитации людей с инвалидностью, возможность подписания меморандума о взаимопонимании, а также вопросы сотрудничества в повышении квалификации кадров и др.