Полад Бюльбюльоглу принял посла Франции в Москве по его просьбе
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу принял сегодня посла Французской Республики в РФ Пьера Леви по его просьбе.
Как сообщили haqqin.az в посольстве, основной целью встречи стал обмен мнениями о текущем состоянии военных операций в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.
Полад Бюльбюльоглу подчеркнул необходимость взглянуть на историю армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, который длится около 30 лет, чтобы прокомментировать напряженность на линии фронта.
Азербайджанский посол проинформировал своего собеседника о юридических аспектах конфликта и последствиях агрессии Армении против нашей страны.
Затронув деятельность Минской группы ОБСЕ, известные резолюции Совета Безопасности ООН, суть Заключительного документа, принятого на Лиссабонском саммите ОБСЕ, выдвинутые сопредседателями Мадридские принципы, Майендорфскую декларацию и ряд других документов и заявлений в данном контексте, посол Азербайджана подчеркнул, что все они исходят из того, что недопустимость статус-кво, безотлагательность и безоговорочность вывода оккупационных сил с оккупированных территорий являются основой для разрешения конфликта.
Кроме того, Полад Бюльбюльоглу заявил, что неконструктивная позиция Армении в переговорах, продолжение ею агрессивной политики, новые территориальные претензии к Азербайджану, в целом полное искажение сути переговоров, сделавшее их бессмысленными, привели к нынешней ситуации.
В свою очередь французский посол подчеркнул, что его страна поддерживает мирное разрешение конфликта и необходимость как можно скорее положить конец нынешней конфронтации. Он также сказал, что понимает важность ведения переговоров по вопросам, направленным на достижение конкретных результатов.
Посол Полад Бюльбюльоглу особо подчеркнул, что Азербайджан уже длительное время ведет переговоры, всегда занимая конструктивную позицию, терпеливо ожидая принятия справедливого решения, однако при этом территориальная целостность нашей страны никогда не была предметом обсуждения. Он отметил, что наша страна всегда призывала международное сообщество к объединению усилий в борьбе с сепаратизмом.
Полад Бюльбюльоглу также сказал, что военная риторика нового правительства Армении, провокации против нашей страны последних двух лет, а также убийство многих мирных жителей Азербайджана, живущих за пределами линии фронта, и разрушение гражданских объектов в результате нарушения режима прекращения огня привели к тому, что азербайджанский народ, выступив с требованием положить конец оккупации, проявил твердую и решительную волю.
Комментируя недавнее выступление президента Франции, посол Азербайджана представил своему французскому коллеге заявление, подписанное 50 политическими партиями нашей страны. По словам посла, принятие такого заявления показывает, что все политические силы в Азербайджане, включая оппозицию, объединились, чтобы осудить неприемлемые действия президента Франции против Азербайджана, способные нанести серьезный ущерб позитивным отношениям между двумя странами.
Полад Бюльбюльоглу заявил, что видит возможность прекращения операции по принуждению страны-агрессора к миру только в выводе вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана, представлении конкретного графика этого процесса и гарантии государств-членов Минской группы.
Стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.