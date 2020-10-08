Армянские эксперты: «Главу спецслужб Армении убрали по требованию России»
Отставка главы СНБ Армении Аргишти Кярамяна исходит из нынешней логики армяно-российских отношений. Такое мнение в беседе со Sputnik Армения высказал политтехнолог Виген Акопян.
"Я считаю, что нахождение этого деятеля на посту главы СНБ в этой ситуации не исходило из логики нынешних тактических и в дальнейшем стратегических отношений с Россией. Как минимум. Возможно, были и другие функциональные причины, но, скорее всего, основной причиной был именно первый момент", - сказал Акопян.
Политтехнолог допускает, что это будет не единственным кадровым изменением, ведь во время войны резко возрастает роль военных.
В свою очередь политолог Сурен Суренянц называет две возможные версии отставки Кярамяна.
Первая из них: из Москвы могли донести до Еревана, что Кярамян не является надежным кадром.
"И возможно, Кярамян отправлен в отставку для обеспечения "гармонии" в армяно-российских отношениях", - сказал Суренянц. Вторая версия – отставка может быть связана с тем, что СНБ не выполнила какое-то задание, связанное с боевыми действиями в Карабахе.
Во всяком случае Аргишти Кярамян на эту должность, по мнению Суренянца, не подходил. Он не был ни политической фигурой, ни реформатором, ни профессионалом.
"Наверное, он был самым неудачным назначением действующих властей", - отметил Суренянц.