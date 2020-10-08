Армянские эксперты: «Главу спецслужб Армении убрали по требованию России»

Отставка главы СНБ Армении Аргишти Кярамяна исходит из нынешней логики армяно-российских отношений. Такое мнение в беседе со Sputnik Армения высказал политтехнолог Виген Акопян.

"Я считаю, что нахождение этого деятеля на посту главы СНБ в этой ситуации не исходило из логики нынешних тактических и в дальнейшем стратегических отношений с Россией. Как минимум. Возможно, были и другие функциональные причины, но, скорее всего, основной причиной был именно первый момент", - сказал Акопян.

Политтехнолог допускает, что это будет не единственным кадровым изменением, ведь во время войны резко возрастает роль военных.

В свою очередь политолог Сурен Суренянц называет две возможные версии отставки Кярамяна.