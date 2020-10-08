В Армении ввели диктатуру-цензуру

В Армении власти ужесточили режим военного положения, введенного 27 сентября из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабах е, предусмотрев дополнительные ограничения, сообщает сайт армянского правительства.

Согласно решению армянского кабмина, нельзя публиковать передачи, ставящие под сомнение обороноспособность Армении. "Должностным лицам органов государственного управления и местного самоуправления запрещается обнародование передач, критикующих, опровергающих, ставящих под сомнение эффективность или каким-либо образом обесценивающих деятельность, связанную с обеспечением правового режима военного положения и государственной безопасности, в том числе выступлений и публикаций", - цитирует РИА Новости решение кабмина.

За соблюдением установленных правил должна следить полиция Армении, которая наделена полномочиями по прекращению распространения информации, временному изъятию или аресту печатного оборудования, радио- и аудиовещательной техники, копировальных аппаратов.