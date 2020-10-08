- Я понимаю позицию азербайджанцев, на протяжении долгого времени твердо заявляющих, что это их земля и что все международные законы, подкрепленные специальными резолюциями ООН по Карабаху, подтверждают это. Тем более понятны их чувства, когда армяне вдруг заговорили о расселении на оккупированных территориях армян из-за рубежа. А в последнее время еще и стали дерзко заявлять, что будут завоевывать новые территории. Не говоря уже о том, что армяне реально уже оккупировали часть Азербайджана. Кто-то, несомненно, их подвигнул на это. Кто?..

Я полностью согласен и с азербайджанским президентом. Если почти за 30 лет Минская группа, в которую входят представители Франции, США и России, ровным счетом ничего не сделала, то что может сделать сейчас? Раньше мне казалось, что ее сопредседатели просто не успели ничего предпринять. Но потом я принимал участие в некоторых дискуссиях и узнал от дипломатов, которые работали над этим процессом, что были конкретные планы - как создавать автономию, как защищать меньшинства, как это охранять, как размещать миротворческие силы. То есть обсуждалось довольно детально. Но все было остановлено…

Но сейчас ситуация уже другая. В том числе и потому, что Турция в Минскую группу не входила. Может, это было ошибкой? Турция все-таки крупная держава в регионе с очень большой армией, которая может повлиять на эти процессы. Но в данный момент Эрдоган заговорил уже по-другому — мол, не вмешивайтесь... Он заявил всем трем президентам (стран-сопредседателей Минской группы — ред.): не вмешивайтесь, пусть они (Азербайджан и Армения - ред.) сами разберутся.

В целом же международная реакция на этот конфликт весьма вялая. Хотя война идет настолько жестокая, что остановить ее будет очень трудно.

На вопрос, почему, по его мнению, так индифферентно реагирует международная общественность, экс-президент Латвии ответил следующее:

- Думаю, учитывая опыт Ливии, опыт Сирии, Донбасса - это последствия всего происходящего сегодня в мире. Война стала каким-то нормальным процессом для super-power (супердержав — ред.). В каждом конфликте всегда есть присутствие ряда больших государств. Но они запутались, они не могут открыто идти против резолюций Организации Объединенных Наций. Они сейчас в ситуации, когда что-то делать надо, а единственное, что могут предложить — давайте жить мирно! Но что будет после перемирия? Что на следующий день? Будет ли там мир? Очень трудно достигнуть истинного перемирия.

Считаю, что в зоне карабахского конфликта сегодня изменилась военная ситуация. Азербайджан уже входит на территории, которые он считает своими. И нет оснований говорить, что он поступает неправильно. То есть тема переговоров теперь будет другая. Совсем другая. Из-за этого все и медлят. Единственное конкретное заявление сделал генсек НАТО, призвав: «Турки, пожалуйста, повлияйте там на ситуацию».

Не надо играть с огнем, даже пока он слабый. Он разгорится и станет сильным.

Думаю еще, что в продолжительности конфликта во многом повинна леность. Именно леность посредников, нежелание активно действовать. Ведь это большая работа. А между тем речь идет о ненависти и борьбе за родную землю. Всё это и довело до взрыва.

Будучи президентом, я тоже повторял - Мадридские принципы, Минская группа. Но Минская группа ни черта не делала! И тогда слово «Минск» уже звучало странно. Вот и в случае с Донбассом Минские соглашения не работают…

Мы обычно говорим — лидеры ничего не значат. Но со сменой политического лидера в Армении официальная риторика стала намного жестче. Призывов к войне, призывов к завоеванию новых земель стало гораздо больше. Честно говоря, не понимаю — у них (армян – ред.) восемь провинций оккупированной азербайджанской территории, и они собираются еще что-то завоевывать?!

А почему нынешний конфликт начался там, где проходят транзитные международные трубопроводы нефти и газа? Это ведь не территория Карабаха? Там нормальная граница между Арменией и Азербайджаном. Какие провокации, какие спецслужбы за этим стоят — гадать не буду. Но погибают люди, молодые люди…

Что касается этнической чистки в Карабахе, то она уже случилась. 30 лет назад… Беженцы оттуда живут около города Гянджа. За горой - Карабах. Люди там живут как беженцы почти три десятка лет. Можно ли вернуть их домой, можно ли обещать, что их ждет там спокойная, безопасная жизнь?! Это очень трудный вопрос…