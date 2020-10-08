Спецслужбы Турции ликвидировали одного из главарей ПКК

Спецслужбы Турции нейтрализовали одного из главарей террористической организации ПКК на севере Ирака, сообщает Anadolu со ссылкой на источники в турецких силах безопасности.

Согласно информации, Мазлум Демир, известный под кодовым позывным Джир, был ликвидирован в результате совместной операции, проведенной Вооруженными силами Турции и Национальной разведывательной организацией (MIT) в районе Гара. По данным источников, Демир готовился перевезти взрывчатые вещества и боеприпасы в Турцию для использования в террористическом акте.

Уничтоженный боевик был включен в «красный бюллетень» Интерпола.