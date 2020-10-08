«Россия как посредник — да. Минская группа как сопредседатели — да. Но нужно идти путем, чтобы освободиться от третьего игрока (Турции)... Нужно попросить Турцию уйти», - цитируют Саркисяна СМИ.

Реальные посредники по Карабах у – это сопредседатели Минской группы ОБСЕ, но ни в коем случае не Турция, заявил президент Армении Армен Саркисян.

Этому государственному мужу, который еще несколько лет назад был успешным нефтяным бизнесменом, раз за разом удается невозможное – с умным видом выступать с глупыми декларациями. То он о конфликте цивилизаций и надвигающихся чистках начинает околесицу нести, то вот берется за политические торги.

Раз за разом армянский президент выпадает из реальности, и удары судьбы, которые он получает от суровой действительности, никак не могут привести его в чувство. Политический банкрот, доведший свою страну и армию, что называется, до ручки, проигравший и войну, и политику, и экономику, теперь начинает диктовать условия будущего мира! Вы не в том положении и не в той ситуации, чтобы определять международных посредников, господин Саркисян.

Никто не спорит с тем, что Минская группа в ее нынешнем составе Еревану крайне выгодна. Ведь именно благодаря ее действиям, а точнее – полному бездействию Армения почти тридцать лет удерживала оккупированные территории. И еще готова тридцать лет и три года удерживать, прикрываясь имитацией дипломатической активности.

Вот только проблема в том, что ситуация в корне изменилась. Во-первых, армянские «страдания» и постоянные жалобы на «травмы геноцида» миру уже порядком поднадоели, и слушать их больше не хотят. Разве что в Париже, союзнике Еревана, но Макрона можно понять: у него огромная армянская диаспора в избирателях, да и на Турцию крепко чешется после ряда геополитических поражений, которые ему Анкара нанесла.

Кстати, о Турции и Франции. Вот армянский президент называет Анкару участником конфликта. На этом, дескать, основании она никак посредником быть не может. А Франция так ли уж нейтральна? Не с ее ли помощью диаспоры во всем мире собирают и переправляют помощь в Армению? Не ее ли разведка активно помогает Еревану в его шашнях на Ближнем Востоке, от Каира до Бейрута? Не Париж ли крышует армянских вербовщиков, набирающих «солдат удачи» в Нагорный Карабах?

И если Баку, как пытался дезинформировать российского президента армянский премьер, якобы открыл дорогу в Закавказье Турции, государству НАТО - разве не то же самое, только в реальности, сделал Ереван, подписав соглашения с французской разведкой?

Во-вторых, геополитические расклады в мире серьезно поменялись. Безопасность теперь должна быть коллективной, а не в рамках договоренностей, принятых «клубом избранных». Тем более таких, которые Армения демонстративно игнорирует. Впрочем, так же она поступает и в отношении четырех резолюций ООН.

Логика, объективная реальность и здравый смысл требуют масштабного переформатирования такого инструмента, как Минская группа. Старый – сломался и устраивает только Армению. Но эгоизму Еревана положен конец – и на поле боя, и в международных отношениях. Поэтому рекомендации и требования господина Саркисяна стоят не больше того клочка бумаги, на котором они были записаны.