Армяне применяют запрещенные боеприпасы
При проведении оперативно-поисковых работ на территории Физулинского района специальные мобильные оперативные группы Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) нашли 122-миллиметровый дымовой снаряд D-4, начиненный 3,6 кг белого фосфора (Р-4), выпущенный вооруженными силами Армении. Об этом говорится в сообщении агентства.
В сообщении отмечается, что применение таких снарядов в отношении гражданского населения и объектов запрещено требованиями международного гуманитарного права.
В целом с 27 сентября по 8 октября ANAMA на основании 333 сигналов (оперативных вызовов) осуществила 313 оперативных и неотложных оперативных выездов. Были осмотрены территории домов и приусадебных участков в Агдамском, Агдашском, Агджабединском, Бардинском, Бейлаганском, Билясуварском, Джебраильском, Геранбойском, Нафталанском, Физулинском, Тертерском, Шамкирском, Гаджигабульском, Зардабском районах, на территории Гянджи и Мингячевира, вблизи нефтепровода, на территории Мингячевирской ТЭС, вблизи Южнокавказского трубопровода, на посевных площадях, пастбищах, вдоль дорог, в лесных массивах, школах.
Было обнаружено 73 неразорвавшихся боеприпаса, 598 малых бомб, 6 метеорологических радиопеленгаторов, используемых в военных целях, 2 дрона-камикадзе (обезврежены), 2 ракетные микросхемы и части 100 разорвавшихся ракет.