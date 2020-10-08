Сегодняшняя Грузия с нами, а вот Саакашвили… секретные приказы о поставках вооружения в Армению
За время карабахской войны близкие партнеры и союзники Азербайджана проявили солидарность с азербайджанским правительством и государством. Haqqin.az неоднократно указывал на братскую помощь Турции и Пакистана, разделивших с Азербайджаном все трудности и невзгоды кровопролитной войны. Солидарность с нашей страной выразили и такие дружественные Азербайджану государства, как Латвия и Афганистан.
Однако особо следует отметить высокую роль правительства братской и дружественной Грузии. С первого дня войны официальный Тбилиси с болью и горечью воспринял новый пожар войны на Южном Кавказе и предпринял все усилия для локализации нового военного конфликта. Вместе с тем правительство Грузии однозначно поддержало азербайджанский народ, оказав неоценимую помощь в ограничении доставок военных грузов сепаратистским силам.
Хотя история отношений Грузии омрачена и другими страницами. В отличие от однозначной дружественной позиции нынешнего грузинского правительства, в период правления экс-президента Михаила Саакашвили официальный Тбилиси всячески содействовал милитаризации воинственной и агрессивной Армении.
В распоряжении haqqin.az оказались два приказа министра обороны Грузии Бачана Ахалая о выдаче транспортно-экспедиторской компании «Апавен» права на доставку специальных военных грузов из России в Армению через территорию Грузии. Первый приказ №126 от 24 февраля 2011 года регламентируется на основании пункта 17.1 и пункта 20 статьи 24 Закона Грузии «О лицензиях и разрешениях», статьи 22.1 Закона Грузии «Об оружии», статьи 8 Закона «О контроле за экспортом и импортом вооружений, военной техники и грузов двойного назначения», статьи 8 Закона и ходатайства Постоянной комиссии по военно-техническим вопросам Министерства обороны Грузии №1/21 от 7 февраля 2011 г.
В приказе указывается, что по соглашению № AG/10475 от 24 декабря 2010 года, подписанному с Министерством обороны Армении, об организации международных грузоперевозок, в соответствии с Дополнительным соглашением №4 (13.01.2011) к Договору №2U-335210-QM2, зарегистрированным 28 апреля 2010 года между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Армении, разрешить транспортно-экспедиторской компании «Апавен» осуществлять транзит военно-боевых специальных грузов через территорию Грузии из Российской Федерации в Республику Армения.
Согласно этому приказу, из России транзитом через Грузию были доставлены следующие специальные грузы:
1. РС М-210Ф 122 мм к БМ-21 – 20 тысяч шт.
2. 2С3 (ОФ) 152 мм к Д-20 – 25 тысяч шт.
3. Д-1 (ОФ) 152 мм – 10 тысяч шт.
4. М-30 (ОФ) 122 мм – 17 тысяч 500 шт.
5. ПМ-38, 2С12 (ОФ) 120 мм – 40 тысяч шт.
6. T-55, БС-3, КС-19 (ОФ) 100 мм – 10 тысяч шт.
7. T-12 (OФ) 100 мм – 9 тысяч шт.
8. Т-12 (БП) 10 мм – 15 тысяч шт.
9. Т-12 100 мм – 15 тысяч шт.
10. Т-64, Т-72 (ОФ) 125 мм – 30 тысяч шт.
11. Алюминиевое оборудование… 10 тысяч 174 шт.
12. Водяная система ТсВ-1,2 – 28 шт.
13. Водяная система ТсВ-4 – 74 шт.
14. Кухня прицепная КП-125 (М) – 74 шт.
15. Кухня прицепная 20 (30) – 34 шт.
16. Термос ТВН-12 – 456 шт.
17. Термос ТН-36 – 148 шт.
18. Фургон ПФХ-1 – 28 шт.
Согласно второму приказу №721 экс-министра обороны Бачана Ахалая от 16 сентября 2011 года, были осуществлены поставки следующего вооружения:
1. ПTO-1000/1500 - 2 шт.
2. блок БВП-9 (СВС-72) – 1 шт.
3. блок А-318-2 – 1 шт.
4. У-3 серия 2 тестеры из блока комплекса 3TA – 10 шт.
5. У-3 серия 2 тестеры из блока комплекса 2T-3M – 1 шт.
6. ВСУ АИ-9В – 1 шт.
7. Комбинированный блок управления КАУ-115АМ – 8 шт.
8. Комбинированный блок управления КАУ-30Б – 3 шт.
9. Блок рулевого управления РА-60Б – 1 шт.
10. Автомат перекоса 8-1950-000 – 2шт.
11. Главные редукторы ВР-24 – 2 шт.
12. Агрегат для КАУ-30Б – 2 шт.
13. Запчасть для КАУ-30Б – 1шт.
14. Запчасть для КАУ-115 – 1 шт.
15. БУГ-14 серия 2 – 5 шт.
16. БУК-11 – 2 шт.
17. БУК-12 – 1 шт.
18. Авиационный двигатель АИ-9Б – 5 шт.
19. Гидротурбо НШ-39 – 4 шт.
20. …. «Тара» - 1шт.