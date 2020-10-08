За время карабахской войны близкие партнеры и союзники Азербайджана проявили солидарность с азербайджанским правительством и государством. Haqqin.az неоднократно указывал на братскую помощь Турции и Пакистана, разделивших с Азербайджаном все трудности и невзгоды кровопролитной войны. Солидарность с нашей страной выразили и такие дружественные Азербайджану государства, как Латвия и Афганистан.

Однако особо следует отметить высокую роль правительства братской и дружественной Грузии. С первого дня войны официальный Тбилиси с болью и горечью воспринял новый пожар войны на Южном Кавказе и предпринял все усилия для локализации нового военного конфликта. Вместе с тем правительство Грузии однозначно поддержало азербайджанский народ, оказав неоценимую помощь в ограничении доставок военных грузов сепаратистским силам.

Хотя история отношений Грузии омрачена и другими страницами. В отличие от однозначной дружественной позиции нынешнего грузинского правительства, в период правления экс-президента Михаила Саакашвили официальный Тбилиси всячески содействовал милитаризации воинственной и агрессивной Армении.