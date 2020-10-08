В статье, опубликованной в La Liberte 8 октября, Эльчин Амирбеков подчеркнул, что каждый день в Азербайджане мирные жители и объекты инфраструктуры становятся мишенями обстрелов со стороны армянских вооруженных сил, что в том числе нарушает и международное гуманитарное право. Как отметил Э.Амирбеков, целью Н.Пашиняна является вовлечение в конфликт России.

Также Э.Амирбеков сказал, что Азербайджан не получает военную помощь со стороны Турции и не нуждается в ней.

Кроме того, он отметил, что в течение почти 30 лет сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США) выступали посредниками в мирном урегулировании конфликта. И ответственность за то, что конфликт до сих пор не разрешен, несут и посредники. По его словам, неспособность стран-сопредседателей с начала 1990-х годов оказать влияние на Ереван породила в Армении чувство безнаказанности.

Э.Амирбеков также отметил, что одно лишь прекращение огня само по себе не означает разрешения конфликта. Оно не сможет продлиться долго без окончательного его решения. Он подчеркнул, что Азербайджан настаивает на том, что армянские вооруженные силы должны быть выведены со всех оккупированных территорий нашей страны, согласно соответствующим резолюциям, принятым Советом Безопасности ООН. Он также сказал, что Азербайджан считает местное армянское население своими гражданами и готов обеспечить их безопасность.

По словам Э.Амирбекова, безусловно, учитывая сложность конфликта, решение этих вопросов требует определенного времени и поэтапного подхода. Однако Ереван уже отклонил несколько предложений Минской группы ОБСЕ, тем самым отказавшись от предметных переговоров.

Как считает Э.Амирбеков, вопрос о том, является ли Никол Пашинян после срыва переговоров все еще их ответственным сторонником, вызывает сомнения и является серьезным препятствием.

«Баку может вернуться к переговорам, но мы должны быть уверены, что Армения откажется от оккупации и безоговорочно выведет свои войска с наших территорий», - резюмировал Э.Амирбеков.