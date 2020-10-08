Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 11:35

Беспилотники стали настоящими «звездами» нынешней операции армии Азербайджана по освобождению оккупированных территорий. Почему же Армения проигнорировала этот вид вооружений? Армения и ее марионетки-сепаратисты в Нагорном Карабахе платят сейчас тяжелую, но вполне справедливую цену за то, что полностью проигнорировали дроны как новый вид вооружений, способных коренным образом изменить ситуацию на поле боя.

Крайне маловероятно, что армянские военные недопонимали значение БПЛА. Ведь перед их глазами был успешный опыт турецкой армии в Северной Сирии и в Ливии, где дроны произвели такой эффект, что о них заговорил весь мир. Более того, стало ясно, что Турция стала одним из лидеров в их производстве, войдя в достаточно короткий список производителей этого нового вида вооружений. Но сработало несколько факторов. Во-первых, купить что-то подобное можно было только в Китае или Иране. А здесь начиналась «засада» - китайцы, конечно, продали бы, но только за «живые» деньги. К чему Ереван не привык, поскольку вооружения предпочитал брать по льготным кредитам или вообще по остаточной стоимости в России. Проще говоря, денег стало жалко. Поэтому пошли по другому пути – уговорили иранцев окольными путями продать некоторые технологии, добавили кое-что из российских наработок. В итоге получилось дитя этого странного союза – сначала БПЛА «Крунк-25-1» (Журавль), а спустя несколько лет - и его модификация, «Крунк-25-2», который позже также подвергся модификации и пошел в небольшую серию под наименованием БЛА «Азнив».

Шуму было много. Армянская компания Instigate тут же заявила, что достигнуты договоренности об экспорте производимых ею дронов в США, Данию «и другие страны». У специалистов это вызвало откровенно скептические улыбки, Военно-авиационный институт (ВАИ) им. А.Ханферянца, где велась разработка этих армянских вундервафель, к этому времени иначе как «кружком авиамоделистов» не называли. Но – в армянской верхушке «понты дороже денег», а потому в Ереване с чего-то решили, что их разработки – верх технического совершенства и в усовершенствовании не нуждаются. Дешево и сердито, что еще нужно, Армения объявила себя лидером в отрасли дронов в ОДКБ – на том и успокоились. Проблема заключалась в том, что все беспилотники, которые были созданы «сумрачным армянским военным гением» в кружке авиамоделизма имени А.Ханферянца, относились и относятся к разведывательным. Ну и еще немножко интегрированы в систему управления артиллерией. Для лета 2011 года, когда появилась первая информация об этих армянских вундервафлях, это было неплохо. Но к 2020 году этого было уже не просто недостаточно – это было уже вообще не о чем, поскольку на поле боя появился турецкий ударный Bayraktar TB2, а также аналогичные ему американские, китайские и израильские разработки. Сфера применения БПЛА и выполняемые ими задачи существенно расширились. Кроме того, чудо-оружие мало изобрести, его еще надо и произвести. И в то время как в Азербайджане на совместном с Израилем предприятии Azad systems производство дронов-разведчиков Aerostar и дронов-камикадзе Orbiter1K и Orbiter-3 было поставлено на поток, в Армении с серийным производством все обстояло гораздо хуже, почти совсем никак. Ну а деньгам для инвестиций в производство нового вида вооружений, как всегда, находилось другое применение. Зачем их вкладывать в какие-то непонятные дроны, когда можно или поделить, или же, на худой конец, потратить на самопиар в зарубежных СМИ либо очередную антиазербайджанскую пропагандистскую кампанию.