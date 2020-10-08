Компания Berg Energy встретилась на передовой с солдатами Азербайджанской армии, героически сражающимися с противником, и передала им питание, теплую одежду и другие необходимые припасы.

Кроме того, команда Berg Energy подарила нашей армии автомобиль Hummer для комфортного передвижения солдат по освобожденным землям. В передаче автомобиля принял участие профессиональный кикбоксер Забит Самедов, находящийся сейчас на передовой.