Berg Energy встретилась с азербайджанскими солдатами на передовой фото; видео
Компания Berg Energy встретилась на передовой с солдатами Азербайджанской армии, героически сражающимися с противником, и передала им питание, теплую одежду и другие необходимые припасы.
Кроме того, команда Berg Energy подарила нашей армии автомобиль Hummer для комфортного передвижения солдат по освобожденным землям. В передаче автомобиля принял участие профессиональный кикбоксер Забит Самедов, находящийся сейчас на передовой.
Уже более десяти дней непобедимая армия Азербайджана не дает врагу передышки. Доблестные воины проявляют мужество и, получая абсолютное преимущество, демонстрируют свою силу. Решительные успехи на фронте и освобожденные от оккупации земли — ярчайшее свидетельство этого превосходства. Мы близки к полному освобождению наших земель, оккупированных на протяжении 30 лет.
Верим, что наша доблестная армия, дав достойный ответ врагу, освободит все оккупированные земли. Команда Berg Energy заявила, что будет и далее поддерживать наши воинские части на передовой и до конца будет рядом с нашим народом и армией в этой войне, где все нацелены на победу.