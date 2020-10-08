Призыв министра иностранных дел Германии Хайко Мааса к прекращению огня и заявление об оказании давления на Азербайджан вызывают сожаление и удивление – но не более того. Серьезно относиться к этому не стоит.

Заявление главы немецкой дипломатии, на которое столь оперативно отреагировал МИД Азербайджана, – это не повод для беспокойства. Это, скорее, диагноз всей европейской дипломатии в отношении конфликта вокруг Нагорного Карабаха. И не только.

Начнем с того, как появилось это обращение, поскольку с самого начала боевых действий Берлин старался по данной теме не высказываться, максимум – отделываясь общими фразами о том, что «необходимо избегать эскалации насилия».

Прочтение свежей немецкой прессы дает ответ на этот вопрос – во внешнеполитическое ведомство Германии поступило обращение Еревана примерно следующего содержания: «Мы готовы к прекращению огня, но Баку отказывается говорить с нами на эту тему. Помогите наладить диалог».

Стандартная такая армянская «многоходовочка» для европейцев: сами мы немощные, серьезно пострадавшие, все нас обижают – помогите, чем можете. За которой торчит длинный нос Еревана, лихорадочно старающегося реализовать свою главную стратегическую цель на данный момент: остановить успешное наступление Азербайджана и заморозить конфликт без каких-либо последующих уступок со стороны Еревана.

Проще говоря, армянская дипломатия обманула немецкого министра иностранных дел, преднамеренно дезинформировав его о текущей ситуации. Причем нужно прямо сказать, что сообщником армянской стороны в этом деле был Париж.

Сделать это Еревану было тем проще, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха находится на периферии внимания европейской дипломатии, за исключением разве что Парижа. Кроме него Армения вообще мало кого в Европе интересует, там и без того проблем хватает. Да таких, что за голову впору схватиться.