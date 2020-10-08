Француз завел немца в карабахский лес бес Европу попутал
Призыв министра иностранных дел Германии Хайко Мааса к прекращению огня и заявление об оказании давления на Азербайджан вызывают сожаление и удивление – но не более того. Серьезно относиться к этому не стоит.
Заявление главы немецкой дипломатии, на которое столь оперативно отреагировал МИД Азербайджана, – это не повод для беспокойства. Это, скорее, диагноз всей европейской дипломатии в отношении конфликта вокруг Нагорного Карабаха. И не только.
Начнем с того, как появилось это обращение, поскольку с самого начала боевых действий Берлин старался по данной теме не высказываться, максимум – отделываясь общими фразами о том, что «необходимо избегать эскалации насилия».
Прочтение свежей немецкой прессы дает ответ на этот вопрос – во внешнеполитическое ведомство Германии поступило обращение Еревана примерно следующего содержания: «Мы готовы к прекращению огня, но Баку отказывается говорить с нами на эту тему. Помогите наладить диалог».
Стандартная такая армянская «многоходовочка» для европейцев: сами мы немощные, серьезно пострадавшие, все нас обижают – помогите, чем можете. За которой торчит длинный нос Еревана, лихорадочно старающегося реализовать свою главную стратегическую цель на данный момент: остановить успешное наступление Азербайджана и заморозить конфликт без каких-либо последующих уступок со стороны Еревана.
Проще говоря, армянская дипломатия обманула немецкого министра иностранных дел, преднамеренно дезинформировав его о текущей ситуации. Причем нужно прямо сказать, что сообщником армянской стороны в этом деле был Париж.
Сделать это Еревану было тем проще, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха находится на периферии внимания европейской дипломатии, за исключением разве что Парижа. Кроме него Армения вообще мало кого в Европе интересует, там и без того проблем хватает. Да таких, что за голову впору схватиться.
Именно из-за этого внезапное заявление Хайко Мааса про «давление на Азербайджан», спровоцированное запросом депутатов в Бундестаге, вызвало серьезную критику в самой Германии. «Чем совать нос в конфликт, до которого нам и дела нет, Маасу следовало бы обратить внимание на более актуальные международные проблемы, затрагивающие национальные интересы Германии» - таков лейтмотив критики главы немецкой дипломатии в прессе.
Ну а то, как дружно она прозвучала – сразу и практически во всех влиятельных немецких изданиях, – серьезно ограничивает возможности самого Мааса на какие-то реальные действия.
К тому же не приходится сомневаться и в том, что обман Еревана вскоре раскроется, есть в Германии силы, которые в этом крайне заинтересованы. Маас окажется в крайне неудобном положении, что, разумеется, симпатий ни у него самого, ни у его партайгеноссе из СДПГ к Армении не прибавит.
В Берлине признают, что Минская группа по Нагорному Карабаху – инструмент совершенно неэффективный. Но и своего решения этой проблемы у Европы нет – потому остается только повторять мантру «боевые действия должны быть остановлены» да с важностью надувать щеки, делая громкие, но совершенно пустые заявления, которые ничем не подкреплены. Именно так, к сожалению, выглядит сегодня евродипломатия.
Есть еще одно немаловажное обстоятельство, дезавуирующее заявление Хайко Мааса. Несмотря на все сложности нынешнего года, товарооборот между Берлином и Баку за первое полугодие составил 378,7 миллиона долларов США. Показатель, надо сказать, в сравнении с прошлым годом не слишком хороший. Но в сравнении с показателем армяно-германских торговых отношений, $134,3 миллиона – все же достаточно солидный.
Так что есть политика и политики – а есть мнение серьезного немецкого финансово-промышленного капитала, сделавшего ставку на сотрудничество с Баку. Именно ему, а не дипломатам в данном вопросе и будет принадлежать решающее слово.