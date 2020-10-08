Ресторан Günaydın перечислил в Фонд помощи Вооруженным силам 15 000 манатов

Под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева наша армия создает историю, двигаясь уверенными шагами к победе, в результате чего сегодня прославилась на весь мир своей силой и стойкостью.

Известный ресторан Günaydın перечислил в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана 15 000 манатов в целях поддержки Азербайджанской армии, ведущей ожесточенные бои во имя восстановления территориальной целостности и освобождения наших оккупированных земель.

Коллектив Günaydın отмечает, что гордится нашими войсками и склоняет голову перед славной Азербайджанской армией, вписывающей золотыми буквами свое имя в нашу современную историю, героически борясь во имя целостности Родины.

Коллектив ресторана верит, что наша армия успешно продолжит военные операции и в самое короткое время обрадует нас новостями о победе.

Также сообщается, что ресторан Günaydın полностью оплатит заработную плату своих сотрудников, призванных в армию на протяжении всего периода их службы.

Фонд помощи Вооруженным силам учрежден Указом Президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года с целью обеспечения развития наших Вооруженных Сил на уровне современных требований, укрепления их материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Карабах - это Азербайджан!