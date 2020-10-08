Генерал Левон Ераносян объявлен предателем… и арестован по пути в Карабах

Бывший командующий внутренними войсками Армении генерал Левон Ераносян задержан по пути в оккупированный Нагорный Карабах . Как сообщают армянские СМИ, Ераносяна задержали в рамках дела о «предателях». Других подробностей армянские СМИ не приводят.

Напомним, накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии в армянской армии предателей и провокаторов. По его словам, некоторые военнослужащие на боевых позициях отговаривали солдат воевать, отмечая, что «Никол продал земли и нет смысла сражаться». В результате военнослужащие самовольно покидали поле боя. В связи с этим делом задержаны заместитель командира взвода и «старшина».

Кроме того, вчера же Пашинян неожиданно уволил главу Службы национальной безопасности Аргишти Кярамяна. В армянских СМИ заявляют, что данное решение премьера Пашиняна связано с неразберихой и хаосом, царящими в армянской армии, а также массовым дезертирством солдат. Хотя ряд экспертов заявил, что А.Кярамян уволен по требованию Кремля.