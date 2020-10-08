Во имя поддержки азербайджанской армии, ведущей ожесточенные бои за освобождение наших земель в Карабах е, сотрудники компании Artpak выделили из своих зарплат 10 000 манатов, которые перечислены в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики.

Напомним, несколькими днями ранее руководство компании отправило в Фонд 15 000 манатов.

Фонд помощи Вооруженным силам создан Указом президента Азербайджана от 17 августа 2002 года с целью обеспечения развития Вооруженных сил Азербайджана на уровне современных требований, укрепления их материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Основной задачей Фонда является обеспечение развития Вооруженных сил для надежной защиты Азербайджана и укрепления их материально-технической базы, а также дальнейшего усиления социальной защиты военнослужащих.