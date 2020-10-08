Анкара о военных преступлениях Армении в Азербайджане

Министерство национальной обороны Турции обвинило Армению в совершении военных преступлений и преступлений против человечности на территории Азербайджана. Об этом пишет Anadolu.

В турецком оборонном ведомстве привлекли внимание к продолжающимся обстрелам населенных пунктов Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов Азербайджана.

«Армения пытается расширить зону боевых действий и потому нацелилась на мирных жителей населенных пунктов вне оккупированного Нагорного Карабаха. Тем самым Ереван совершает военные преступления и преступления против человечности», - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.