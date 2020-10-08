Турция ответила Макрону

"Существует огромный разрыв между тем, что хочет господин Макрон, и тем, чего он реально может достичь в международной политике. Поэтому он часто пытается заполнить этот пробел необоснованными претензиями. Мы знаем это по Ливии, Восточному Средиземноморью и другим международным проблемам. Я могу понять, почему он сделал такие заявления, но это не отменяет того факта, что его заявления абсурдны", - сказал Шентоп.

По словам турецкого спикера, неверно и несправедливо определять ситуацию в Азербайджане как эскалацию военных действий: "Реальность происходящего там, которую пытается скрыть господин Макрон, заключается в том, что Азербайджан использует свое законное право на самооборону для защиты своего гражданского населения и территориальной целостности, а также для того, чтобы положить конец 30-летней оккупации азербайджанских территорий. Чтобы преуспеть в этом, Азербайджан обладает достаточным военным потенциалом".

Ранее президент Франции заявлял, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку. По его словам, эти люди идентифицированы, принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Глава Азербайджана Ильхам Алиев после заявления Макрона потребовал от Франции извинений, подчеркнув, что наемников у Азербайджана нет.