Армения пошла на Азербайджан «китайским ширпотребом»

Право, не стоит слишком уж ехидно улыбаться, глядя на год разработки и производства этого комплекса, попавшего под сокрушительный удар современных средств поражения Азербайджанской армии.

В свое время, когда оборонно-промышленный комплекс КНР только вставал на ноги, машина была сама по себе неплоха. Тем более что при ее создании китайские конструкторы активно использовали советские еще разработки.

В далеком теперь уже 1999 году Еревану привалило счастье – через официальных представителей Пекина удалось приобрести 6 таких комплексов. Причем сравнительно недорого.

Дешевизна, впрочем, объяснялась самым банальным образом – цифра 80 в названии этого вида оружия означала 80 километров, заявленную дальность стрельбы. Проблема только в том, что она достигалась только на полигонах с тщательно изготовленными снарядами. Как только началось серийное производство – качество тут же падало, и разброс по дальности составлял от 34 (!) до 70 км. То есть явно ниже рекламных характеристик.

Словом, невзрачный комплекс для невзыскательного потребителя за небольшую цену. Сами китайцы все прекрасно понимали, а потому почти сразу приступили к модернизации этого комплекса, результатом чего стало появление в 2010 году WM-120, уже действительно серьезной и современной системы.

Что же до экспорта этих машин, то вот список тех, кто их приобрел: Бангладеш, Армения и Судан. И вот что интересно – как только появились WM-120, иорданцы тут же свои «80-е» комплексы отправили в утиль, закупившись «120-мы». Более того, эти «120-е» тут же закупили вооруженные силы Перу и даже Аргентины, у которой собственный ВПК еще со времен Перона весьма неплох. Заинтересовались ими даже американцы – как опытными образцами.

И только в Бангладеш, Судане и Армении к уже приобретенному китайскому «ширпотребу» отнеслись с некоторой долей фатализма – и так сойдет, нечего деньгами разбрасываться. Пекин дважды, в 2012 и 2013 годах, предлагал Еревану произвести апгрейд «80-х», против этого была не против и Москва, но армянской элите было не до того. Тогда они считали, что модернизация – «пустая трата денег, которым можно найти лучшее применение».

Погибающие сейчас расчеты армянских WM-80, которые в чистом поле и без необходимых средств защиты и сопровождения выставляются в буквальном смысле на убой для более современных технических средств ведения войны, которыми в избытке насыщена азербайджанская армия – это очередные памятники глупости и жадности армянских элит.

Тут, кстати, из России поступила информация, что армянская диаспора собрала и передала Маргарите «Иди долма готовить» Симоньян аж 700 миллионов рублей для ведения антиазербайджанской пропаганды.

Вы бы лучше эти деньги на оружие для своей гибнущей армии пускали. Выиграть войну не помогло бы – но хоть людей своих сохранили бы…