Хикмет Гаджиев: «Азербайджан не берет на прицелы церкви»

Помощник президента заявил о том, что Армения проводит манипуляции и дезинформацию в этом вопросе. Предоставленные Арменией материалы в связи с ракетным обстрелом церкви противоречивы и явно ложны.

«Армянская сторона сообщила о том, что якобы по церкви в древнем городе Азербайджана Шуше был нанесен ракетный удар. Мы с большим уважением относимся к чувствам христиан всего мира в этом отношении», - сказал haqqin.az помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Во-первых, Азербайджанская армия не берет на прицел церкви и другие гражданские объекты. В этот период ВС Азербайджана не вели огонь в этом направлении. Во-вторых, если был нанесен ракетный удар, то иконам внутри церкви был бы нанесен серьезный ущерб. Однако на фото видно, что иконам не был причинен ущерб. В-третьих, Армения сначала заявила, что удар был нанесен якобы с F-16, и это была авиабомба, а затем заявила, что это был ракетный удар», - сказал Хикмет Гаджиев.

Помощник президента Азербайджана подчеркнул, что самолеты F-16 не состоят на вооружении ВВС Азербайджана.

«Как видно, при каждом разоблачении армянская сторона пытается прибегнуть к новым выдумкам. Это очередная провокация Армении и попытка информационной атаки против Азербайджана. Попытки придать религиозный окрас военной агрессии Армении против Азербайджана недопустимы. Этими действиями Армения пытается скрыть свою политику по разрушению религиозных объектов и мечетей, а также материально-культурного наследия азербайджанского народа на оккупированных территориях. В эти дни Армения выпустила ракеты по мечети в городе Бейлаган, а также по религиозному комплексу «Имамзаде» в Гяндже», - сказал Хикмет Гаджиев.

Помощник президента подчеркнул, что Азербайджан реализовывал проекты по восстановлению христианских религиозных памятников во многих местах мира, включая и Ватикан.

«Еще раз выражаем свое уважение всем христианам мира. После освобождения наших земель от оккупации все культурные и религиозные памятники на этих территориях будут восстановлены в соответствии с назначением», - сказал Хикмет Гаджиев.