Выступая на брифинге, Низами Сафаров отметил, что действия Азербайджана полностью находятся в рамках действующего международного права. В качестве доводов он приводил ссылки на многочисленные статьи из международных резолюций и соглашений.

В утренние часы в Милли Меджлисе состоялся брифинг, посвященный контрнаступательной операции азербайджанской армии в Нагорном Карабах е и вопросам, связанным с аспектами международного права. Вопреки сложившейся традиции брифинг проходил на русском языке, что было обусловлено присутствием на нем российских журналистов. На немногочисленные вопросы журналистов отвечал член парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Низами Сафаров.

По словам Сафарова, Азербайджан и Армения подписали Женевскую конвенцию. Азербайджанская армия воюет на своей территории и не наносит ударов по гражданским целям. Однако, в отличие от азербайджанской стороны, Армения ведет интенсивный обстрел мирных населенных пунктов и городов, находящихся вне зоны конфликта. В частности, депутат напомнил о ракетных ударах по Гяндже, Барде, Мингячевиру и другим городам.

При этом Армения использует запрещенные виды вооружений, включая кассетные боеприпасы. Согласно исследованиям, 98% жертв от использования кассетных бомб являются мирные граждане. Никто не знает, когда разорвутся упавшие кассетные боеприпасы, а это мешает возвращению беженцев в свои родные дома.

Низами Сафаров также коснулся массовой дезинформации в СМИ об участии сирийских наемников в зоне конфликта. По его словам, в отличие от Армении, Азербайджан еще в 1997 году подписал и ратифицировал международный договор о запрещении использования наемников. Азербайджан обладает сильной армией и в помощи наемников не нуждается.

Между тем Армения не скрывает, что занимается незаконным переселением на оккупированные территории армян из Сирии и Ливана, и нет никаких гарантий того, что среди них нет боевиков.

Депутат также отметил, что своими провокационными действиями Армения пытается вовлечь в конфликт третью сторону в лице ОДКБ. Однако Азербайджан проводит контрнаступательную операцию на оккупированной территории, и, согласно Уставу Организации Договора о коллективной безопасности, организация не имеет оснований для вмешательства.

Сафаров отметил, что в статье 20 Устава ОДКБ указаны случаи исключения государств-членов из членства, если ими невыполняются требования Устава.

«Речь идет о нарушении основных требований Устава ООН, оккупации. В настоящее время Армения нарушила нормы международного права, оккупировала наши территории, совершила военные преступления на территории Азербайджана, учинила Ходжалинский геноцид. Поэтому все это актуализирует прекращение членства Армении в организации», - сказал он.

В завершение выступления Низами Сафаров заявил, что готов ответить на любые вопросы, и слово было передано присутствовавшим на брифинге российским журналистам из телеканала «Россия 1».

Российские журналисты спросили депутата о приглашении главы МИД Азербайджана на переговоры в Москву и каковы ожидания Баку от этих переговоров.

В ответ депутат заявил, что Азербайджан всегда придерживался принципов мирного урегулирования конфликта и надеялся на деятельность Минской группы ОБСЕ и других организаций. Азербайджан и сегодня отдает предпочтение мирному урегулированию и озвучил свои условия – освобождение оккупированных территорий и предоставление гарантий и графика вывода вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана.

Российские журналисты также поинтересовались результатами переговоров главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Женеве, на что Низами Сафаров ответил, что он не обладает информацией, и посоветовал уточнить это по линии МИД и дипломатических источников.

Другие вопросы журналистов были связаны с информацией о том, что экс-президент Армении Роберт Кочарян перевозит на оккупированные территории оружие и боеприпасы. Н.Сафаров отметил, что в соответствии с нормами международного права лиц, совершающих такие действия, объявляют в розыск по линии Интерпола.

Последний вопрос был связан с действиями Азербайджана в случае применения Арменией ракетных комплексов «Искандер». По словам Низами Сафарова, Азербайджан обладает правом ответить на любые угрозы с любой территории.

«Не надо провоцировать Азербайджан», - сказал депутат.