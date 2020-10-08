Территория Барды и Агдама под интенсивным обстрелом армян

Территория Бардинского и Агдамского районов Азербайджана в настоящее время интенсивно обстреливается вооруженными силами Армении. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

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