Территория Барды и Агдама под интенсивным обстрелом армян
Территория Бардинского и Агдамского районов Азербайджана в настоящее время интенсивно обстреливается вооруженными силами Армении. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
Территория Бардинского и Агдамского районов Азербайджана в настоящее время интенсивно обстреливается вооруженными силами Армении. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
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