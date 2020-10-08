Минобороны: армяне обстреливают территории Мингячевира и Агджабеди

В настоящее время вооруженные силы Армении подвергают интенсивному обстрелу территории Мингячевира и Агджабединского районов Азербайджана, сообщает Министерство обороны страны.

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