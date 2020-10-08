Caspian Drilling Company Limited перечислило в Фонд помощи ВС Азербайджана 17 000 000 манатов Все для фронта! Все для победы!
ОАО Caspian Drilling Company Limited перечислило 10 миллионов долларов (17 миллионов манатов) в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики с целью поддержки справедливой борьбы армии Азербайджана за восстановление территориальной целостности под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.
Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана учрежден по указу президента Азербайджана в августе 2002 года. Основная задача Фонда – обеспечение развития Вооруженных сил Азербайджана на уровне современных стандартов, укрепление их материально-технической базы, а также дальнейшее усиление социальной защиты военнослужащих.