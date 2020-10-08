Напомним, накануне Министерство внутренних дел Армении аннулировало аккредитацию специального корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара и запретило ему заниматься журналистской деятельностью на территории страны из-за репортажа из Нагорного Карабах а.

В заявлении редакции издания говорится, что 7 октября пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян связалась с Азаром и передала трубку экс-главе «МИД НКР» Карену Мирзояну. Мирзоян потребовал удалить из репортажа «Война у южных ворот», опубликованного в «Новой газете», информацию о находившихся в разбомбленном культурном центре Шуши военных как якобы не соответствующую действительности. Азар отказался, однако предложил дополнить материал комментарием МИД.

«После этого нашего специального корреспондента неоднократно вызывали в МИД Армении для того, чтобы «обсудить вопросы безопасности». 8 октября у Азара в МИД отобрали аккредитационную карту и сказали, что он не имеет права заниматься журналистской деятельностью. Вечером того же дня было получено официальное письмо от МИД с отзывом аккредитации из-за нарушения правил работы в Нагорном Карабахе. Но неофициально Азару дали понять, что дело в репортаже, который вызвал общественный резонанс», - говорится в заявлении.

«Новая газета» заявила, что считает достоверными факты, под которыми подписался Илья Азар.

«В ситуации, когда мы не можем быть уверены в безопасности Ильи Азара, продолжение его работы в Армении невозможно. Уверены, что это грубая политическая ошибка МИД республики», - говорится в заявлении.