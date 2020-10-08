AS Group поддержала жителей Физули Все для фронта! Все для победы!
Компания AS Group, начавшая свою деятельность с 2003 года и осуществляющая комплексные проекты как в государственном, так и частном секторе, за все время своей деятельности осознавая социальную ответственность перед нашей страной и обществом, верна своим традициям и в дни военного положения.
В дни Отечественной войны, когда Азербайджанская армия ведет ожесточенные бои за освобождение оккупированных Арменией земель, компания поддержала жителей Физулинского района, чьи дома были разрушены в результате ударов противника, и которых переселили в другие села и поселки указанного района. AS Group передала 235 коробок с продовольствием этим лицам. Компания также передала Азербайджанской армии находящуюся на ее балансе технику.
Кроме того, компания оказывает материальную и моральную поддержку семьям примерно 20 своих сотрудников, которые ушли на фронт добровольцами.
Отметим, что компания AS Group всегда поддерживала различные проекты. Компания в условиях карантинного режима, связанного с борьбой в нашей стране с COVID-19, оказала поддержку продуктами питания более чем 500 семьям в регионах страны. Также компания одной из первых внесла вклад в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.
Все для Родины!